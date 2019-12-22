بالصور: بعد شهرين من التظاهر.. زفاف على شاطئ التحرير واحتفال غير معتاد

2019/12/22 | 00:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوال شهرين من الاعتصام، لم يبرح مصطفى ساحة التحرير ببغداد ، حتى أنه قرر ان تكون حفلة زواجه بين المتظاهرين في الساحة.واقام مئات المتظاهرين حلفة (الحناء) لمصطفى على شاطئ التحرير على ضفاف نهر دجلة ، فيما اقيم حفل غير معتاد للعريس بين المتظاهرين.يقول العريس مصطفى، ان” الجميع هنا اخوتي ربطتني بهم صداقة ومواقف […]

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