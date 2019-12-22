شاهد.. رسالة وطلب من معتصمي التحرير للطلبة يتعلق بـ”مليونية الأحد”

2019/12/22 | 00:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذاع معتصمو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، بياناً عاجلا تضمن طلبا للمتظاهرين من الطلبة يتعلق بمليونية يوم غد الأحد، فيما دعا البيان الطلبة الى المشاركة الواسعة بتظاهرة يوم غد الاحد ردا على رفض الاحزاب الاستماع لمطالب الشعب والاصرار على ترشيح شخصيات حزبية لمنصب رئيس الحكومة .[…]

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