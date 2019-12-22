عبد الله الحريف - الرد الحاسم على الرأسمالية: بناء الأحزاب المستقلة للطبقة العاملة

2019/12/22 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الله_الحريف تشهد الرأسمالية أزمة عميقة ومستديمة تنعكس، بشكل مأساوي، على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الشعبية، وخاصة الطبقة العاملة وعموم الكادحين.مما دفع ولا زال شعوب العالم إلى المقاومة، بل الانتفاض في العديد من البلدان (تونس، مصر، اليمن، السودان، فرنسا، الإكوادور، التشيلي، لبنان، الجزائر، العراق، كولومبيا…).لكن هذه الانتفاضات تؤدي، في أحسن الأحوال، إلى تحقيق مطالب جزئية لا تغير الجوهر السياسي وا......

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