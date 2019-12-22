الحشد يحبط هجوما ارهابيا لداعش الاجرامي بمنطقة السعدية في ديالى

2019/12/22 | 00:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الحشد السبت، تصديه لهجوما ارهابيا شنته عصابات داعش الاجرامية في محافظة ديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان مقتضب، تلقته "العهد

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