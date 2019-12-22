قانوني: انتهاء المدة الدستوري يعني ان رئيس الجمهورية انتهك الدستور ويمكن اعفاءه من منصبه

2019/12/22 | 00:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد الخبير القانوني، مصدق عادل، امس السبت، ان "المدة الدستورية بدأت لليوم التالي لاستقالة عبد المهدي".

وقال عادل لـ"العهد"، ان "رئيس الجمهورية لا

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