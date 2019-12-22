اليوم.. إقامة منافسات القوس والسهم والبوتشيا

2019/12/22 | 00:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

تقامُ اليومَ منافساتُ بطولةِ اندية العراق بالقوس والسهم في ملعب وزارة الشباب والرياضة بينما تحتضن قاعة المركز التدريبي بمجمع الوزارة بطولة اندية العراق للبوتشيا بينما حدد اتحاد كرة الهدف بعد غد الثلاثاء موعدا لاجراء منافسات بطولة كرة الهدف.

وقالت سلمى الجميلي من المكتب الاعلامي للجنة البارالمبية لـ(الصباح الرياضي): ان جميع الاتحادات تحرص على اختتام منهاجها السنوي للعام المنصرم 2019 من اجل تسمية منتخباتها الوطنية للاستحقاقات الخارجية للعام المقبل.

واضافت ان وسام المجد بكرة السلة على الكراسي المتحركة احرز لقب بطولة اندية العراق بعد الفوز في المباراة النهائية على الذرى والتي جمعتهما على قاعة مجمع وزارة الشباب في مباراة شهدت احداثها الندية و الحماس بين الفريقين الا ان لاعبي وسام المجد فرضوا سيطرتهم في الربع الاخير بعد ان وضعوا بصمتهم التي مكنتهم من احراز اللقب وبهذا يكون وسام المجد قد اضاف لقبا جديدا للعام الحالي يضاف الى خزينة النادي.

واشارت ان المنافسات شاركت فيها اندية وسام المجد والذرى واربع لجان فرعية هي كركوك وبابل والنجف وذي قار واقيم الدوري بنظام المجموعات ويلتقي في المربع الذهبي الاول و الثاني من كل مجموعة وقد تمكن لاعبو ذي قار من التفوق على لاعبي بابل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وكان العراق شارك في انتخابات الاتحاد الاسيوي لكرة السلة على الكراسي التي جرت في العاصمة التايلندية بانكوك واسفرت الانتخابات عن فوز سعد الازعم برئاسة الاتحاد وعلى الكراسي الامين العام الاسترالي (دون) والامين المالي التايلندي بين، وخلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي مثل العراق خالد رشك نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الذي قدم ورقة عمل تضمنت ضرورة تسمية لجان الاتحاد الاسيوي الفنية والمسابقات والتسويق وتلقى الطرح العراقي استحسان الوفود الاسيوية لاسيما رئيس الاتحاد الدولي اولس مهرن بعد ان غابت هذه اللجان لمدة قاربت ثماني سنوات ماضية وشهد الاجتماع تسليم الامارات لملف تنظيم بطولة العالم المقبلة باللعبة ومنافسة كندا التي قدمت هي الاخرى ملفها للحصول على فرصة التنظيم، وتلقى العراق دعوة رسمية للمشاركة في بطولة العالم التي تقام خلال شهر شباط المقبل بفعالية كرة السلة 3 في 3 التي اعتمدت رسميا من قبل الاتحاد الدولي بعد تشكيل لجانه.

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