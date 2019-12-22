طالبان تنفي حصولها على أموال من واشنطن

2019/12/22 | 00:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نفت حركة طالبان الأفغانية، الأنباء التي تحدثت عن قرار السلطات الأمريكية تخصيص أموال لها.

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