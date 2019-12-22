مصرع 6 أشخاص جراء حريق في لاس فيغاس الأمريكية

2019/12/22 | 00:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون السبت، جراء اندلاع حريق في بناء في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

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