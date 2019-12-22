سمير حنا خمورو - ردًا على العقوبات الاميركية ضد قادة الميليشيات، عبد المهدي والاحزاب تعطي الإذن بالإسراع بتصفية ثوار تشرين.

2019/12/22 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو بعد فشل السلطة العراقية، ومعها الميلشيات المسلحة في انهاء الاحتجاجات والاعتصامات في العديد من المحافظات رغم استخدامهم كل أساليب البطش، من قنص والخطف، والاعتقالات والتعذيب، وكل هذا موثق بالصوت والصورة وفي الصحف والمواقع الصحفية، ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، ولا توجد وسيلة اعلامية عربية أو غربية لم تتناول ما يحدث في العراق من حملة قمع مروعة تهدف ل......

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