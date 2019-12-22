مصرع 6 اشخاص واصابة 13 اخرون اثر حريق باحدى مباني ولاية لاس فيغاس الامريكية

2019/12/22 | 00:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - امريكا

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، اليوم الاحد، جراء اندلاع حريق في بناء في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وذكرت وسائل اعلام محلية،

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