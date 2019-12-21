“مهند علي كاظم” يتوج كأفضل لاعب كرة قدم في غرب القارة الآسيوية

2019/12/22 | 01:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق تُوّج مهاجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم #مهند_علي_كاظم، المحترف في صفوف فريق #الدحيل #القطري، بلقب أفضل لاعب في غرب القارة الآسيوية لكرة القدم لعام 2019، بعد حصوله […]

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