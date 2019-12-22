ذي قار تعلن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة باستثناء هذه الدوائر

2019/12/22 | 01:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

اعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة باستثناء المصارف والمؤسسات الصحية.

وذكر نائب محافظ ذي قار، اباذر

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