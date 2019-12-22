عمليات صلاح الدين: القوات الامنية تلاحق مجموعة ارهابية هاجمت شرطة الطاق في بيجي

2019/12/22 | 01:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صلاح الدين

اعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الاحد، ان "القوات الامنية تلاحق مجموع ارهابية هاجت نقطة لشرطة الحدود في بيجي.

وذكر قائد العمليات

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