قائد عمليات صلاح الدين لـ واع: نلاحق ارهابيين هاجموا نقطة تحرس أنابيب للنفط

2019/12/22 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن محسن حاتم ، أن قواته وبالتعاون مع الحشد الشعبي، تلاحق ارهابيين هاجموا نقطة تحرس أنابيب للنفطوقتلت أحدهم.

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