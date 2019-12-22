الحشد الشعبي يحبط هجوما لعصابات داعش شمال شرق ديالى

2019/12/22 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات اللواء 24 من الحشد الشعبي، مساء السبت، لهجوم ارهابي على نقطة أمنية تابعة للحشد الشعبي في ناحية السعدية شمال شرق ديالى.

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