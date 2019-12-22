ذي قار تعطل الدوام الرسمي اليوم الاحد

2019/12/22 | 01:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

أعلنت محافظة ذي قار، عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاحد.

وقال معاون المحافظ، اباذر العمر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة اليوم الاحد، ما عدا المصارف والمؤسسات الصحية"، مبيناً أن "قرار التعطيل جاء لمنع اي احتكاك مع المتظاهرين".

بغداد اليوم ـ ميسان

أكدت قيادة شرطة محافظة ميسان، السبت، أن مهمة قواتها تكمن في حماية امن المواطنين وممتلكاتهم، فيما اشارت الى أنه لا علاقة لها بإعادة الدوام في المدارس.

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "مهمة القوات الأم

بغداد اليوم-الديوانية

أعلن معتصمو محافظة الديوانية، السبت (21 كانون الأول 2019) اتخاذهم إجراءات تصعيدية "سلمية" يوم غدٍ الأحد.

ووفقا لبيان صادر عن "ساحة ثورة الديوانية"، فإن "الثورة مستمرة برعاية المرجعية، وبصورة سلمية&

بغداد اليوم- بغداد

اصدر عدد من طلاب جامعات العراق الحكومية والأهلية، اليوم السبت، بيانا بخصوص الحراك الاحتجاجي والاضراب الطلابي، الذي جاء بعد تظاهرات الأول من شهر تشرين الأول الماضي.

وجاء في البيان الذي وصل الى (بغداد اليوم)، "إلى طلبتنا ا

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