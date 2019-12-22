لمنع اي احتكاك مع المتظاهرين .. ذي قار تعطل الدوام الرسمي

2019/12/22 | 01:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلن نائب محافظ ذي قار (المحافظ وكالة) اباذر العمر، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي، لمنع اي احتكاك مع المتظاهرين.

وقال العمر في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم تعطيل الدوام الرسمي، اليوم الاحد، لمنع اي احتكاك مع المتظاهرين، باستثناء المصارف والصحة".

واوضح العمر "نجدد دعوتنا بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وحقن الدماء".

وتابع "لن نتردد باتخاذ اي اجراء لحقن دماء ابناء المحافظة".

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