الحديثي: حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع إرسال الموازنة الى البرلمان

2019/12/22 | 01:58 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:اكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، الاحد، ان مشروع قانون الموازنة جاهز في مجلس الوزراء، مبينا ان الحكومة الحالية غير قادرة...

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