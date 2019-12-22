بالصور : بعد زين العراق .. محتجو النجف يغلقون مقري آسياسيل وكورك

2019/12/22 | 01:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف افاد مراسل "كلكامش برس" في محافظة النجف باغلاق محتجون مقر شركتي اسيا سيل وكورك للاتصالات ، في المحافظة بعد اغلاقهم امس مكتب شركة زين العراق، بسبب ما قالوا انها باب من ابواب فساد الاحزاب والحكومات المتعاقبة بعد 2003.

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