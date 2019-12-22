العناز لـ(دجلة): كلمة الفصل بيد المتظاهرين وليس الكتل السياسية

2019/12/22 | 01:58 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي إياد العناز،اليوم الاحد، ان كلمة الفصل بيد المتظاهرين وليس الاحزاب والكتل السياسية.وأوضح العناز في حديثه لدجلة، انه على الطبقة السياسية ان تعي خطورة...

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