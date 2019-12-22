الكربولي مخاطباً صالح: الدم العراقي أقدس من الدستور

2019/12/22 | 01:58 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب محمد الكربولي ،اليوم السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح من مغبة تكليف شخصية يرفضها الشعب لرئاسة الحكومة.وجاء نص تغريدة الكربولي...

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