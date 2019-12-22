تعرف على الخرافات الـ6 بشان التغذية لعام 2019

2019/12/22 | 02:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

اظهرت مختصة بالتغذية عن أهم الخرافات التي انتشرت خلال العام الجاري 2019، بما في ذلك أن صفار البيض مضر بالصحة وأن منتجات

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