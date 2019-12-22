التربية تعلن التنسيق مع الداخلية لمنع تهديد المدارس

2019/12/22 | 02:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكدت وزارة التربية، امس السبت، وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لمنع تهديد المدارس، مشيدة بدور المرجعية الدينية العليا لتأكيدها المستمر على اهمية

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