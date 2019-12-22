متظاهرو بغداد والمحافظات :خطاب رغد صدام ركوب موجة ومرفوض

2019/12/22 | 03:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعتبر متظاهرون في ساحة التحرير ،وباقي ساحات التظاهرات ضد الفساد في محافظات الوسط والجنوب ان خطاب "رغد صدام حسين"، محاولة بعثية لركوب موجة الاحتجاجات ضد احزاب الفساد وما جاء به لا يمثلهم.وبحسب مراسلينا في بغداد ومحافظات الكوت وبابل وكربلاء والنجف وذي قار والبصرة وميسان فان المتظاهرين يرفضون جملة وتفصيلا اي شخصية خارج العراق للحديث عن حراكهم الاصلاحي مؤكدين رفضهم "البعث وغيره من اجندات اقليمية وحزبية التدخل او السعي لحرف المطالب الشعبية لصالحها".وكانت رغد صدام وجهت كلمة صوتية عبر موقع تويتر قالت فيها : "نحن جزء مهم من تاريخ العراق، لنا ما لنا، وعلينا ما علينا، ونحن متأكدون من أننا سنبني عراقا أفضل وأنظف، وستنتهي محنة العراق عاجلا بإذن الله، ولتبدأ مرحلة أخرى كما ينبغي لعراقنا العظيم".وفي كلمتها -التي تأتي في الذكرى الـ13 لإعدام صدام في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006- قالت رغد إن "علينا ونحن نعيش هذا الظرف العصيب أن نستوعب أن لكل مرحلة أخطاءها، فذلك أمر طبيعي، ليس في الحكم فقط، وإنما في كل مفردة من مفردات الحياة وتجاربها الإنسانية".وأضافت أنه "لن يكون أي ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين بمنأى عن الحساب العادل، فالشعب سيحاسب كل القتلة وسراق المال العام، وكل من فرط بكرامة العراقيين وبسيادة بلدهم، وسيأخذ كل ذي حق حقه قانونا وشرعا، ولن يقبل العراقيون بأقل من ذلك طال الزمن أم قصر".وفي كلمتها حثت رغد المتظاهرين على اللحمة والتكاتف للحفاظ على قوتهم، مضيفة "فكم هي جميلة وقفتكم في ساحات العز بأبهى الصور الحضارية وأنتم تقارعون الطغاة، فلم يستدرجكم بطش أجهزة القمع إلى الانحراف عن أهدافكم النبيلة في التغيير نحو الأفضل".واختتمت كلمتها بأن ثورة العراقيين تعيد للذاكرة كل ما عاشه العراق من ألق عبر تاريخه، وإحباط المشاريع التوسعية التي تهدف إلى تراجع مكانة العراق، مؤكدة على ضرورة إقامة نظام وطني مستقل وعادل يسير بخطى ثابتة على طريق الحرية والكرامة والتقدم.

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