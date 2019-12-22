الرئيس الفرنسي في اعتراف خطير : “الاستعمار خطأ جسيم ارتكبته الجمهورية”

2019/12/22 | 03:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبيدجان-(أ ف ب) – اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في أبيدجان السبت أنّ الاستعمار كان “خطأ جسيماً ارتكبته الجمهورية”، داعياً إلى فتح “صفحة جديدة” بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العاجي الحسن وتارا إنّه “غالباً ما يُنظر إلى فرنسا اليوم” على أنّ لديها […]

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