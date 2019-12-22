ثمانية وأربعون مرشحاً لرئاسة الوزراء أمام البرلمان العراقي اليوم .. جد أم هزل ؟

2019/12/22 | 04:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان كشف النائب عباس العطافي عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح 48 مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء في العراق ، مشيراً إلى عدم وجود اتفاق على أحد المرشحين حتى الآن، فيما أكد أن حكومة تصريف الأعمال ستستمر بعملها لحين تكليف شخص برئاسة الحكومة الجديدة .فيما يجري تحالف البناء اتصالات مع اقليم كردستان […]

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