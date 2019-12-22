2019/12/22 | 05:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عدد من التقارير الصحفية المغربية، أن الشرطة المغربية قامت باستدعاء الفنانة دنيا بطمة للتحقيق معها، بعد أن وجهت لها تهم إساءة الى الغير، من خلال التعامل مع حساب “حمزة مون بيبي” على موقع “انستغرام”، والمعروف بالتشهير بالمشاهير والنجوم.وبحسب التقارير، فإن الاستدعاء تم بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان للنائب العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنانة مغربية مطلوبة للتحقيق .. والسبب؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنانة مغربية مطلوبة للتحقيق .. والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).