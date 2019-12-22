اختطاف طبيب شاب لدى خروجه من ساحة التحرير

2019/12/22 | 05:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان قامت مجموعة مسلحة في بغداد باختطاف الطبيب الشاب عمر يوسف الذي كان يعمل متطوعا في علاج الجرحى والمرضى من المتظاهرين في خيام ساحة التحرير .وقال مصدر علئلي ان الطبيب جرى اختطافة بعد مغادرته ساحة التحرير في طريق عودته الى منزله .ولا توجد احصاءات رسمية عن عدد المختطفين ، كما لم […]

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