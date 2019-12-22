استشهاد أربعة شرطيين عراقيين في هجوم لـداعش بقضاء بيجي

2019/12/22 | 06:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، السبت، بأن اربعة منتسبين بشرطة الطاقة قتلوا في هجوم لـ"داعش" بقضاء بيجي....

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