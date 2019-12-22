مستجدات الساحة العراقية والقمة الاسلامية في كوالالمبور

2019/12/22 | 06:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:00 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة مستجدات الساحة العراقية والقمة الاسلامية التي اختتمت...

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