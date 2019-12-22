دول الخليج ومتظاهرو العراق

2019/12/22 | 06:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.نجاة السعيد* تحدث «مايكل بريجنت»، الباحث البارز بمعهد هدسون، إلى إذاعة منتدى الشرق الأوسط في واشنطن منذ أسبوع، حول المظاهرات ضد النظام العراقي المدعوم من إيران والحاجة إلى استجابة دولية.وفقًا ل«بريجنت»، السمات المميزة للاحتجاجات في العراق هي أنها بلا قيادة، واندلعت بسبب سوء الإدارة الاقتصادية وفساد الحكومة.وذكر أيضًا أن هؤلاء المحتجين يلومون وضعهم […]

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