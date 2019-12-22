مجلة : تقليص الدبلوماسية الأمريكية في العراق يخدم إيران

2019/12/22 | 07:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- انتقدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، خطط إدارة البيت الأبيض تقليص عدد دبلوماسييها في العراق بشكل كبير ودائم، موضحة أن هذا الإجراء يخدم الإيرانيين.وبحسب تقرير للصحفي روبي غرامر، أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس هذا الشهر خططًا مفصّلة لتقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق بشكل كبير ودائم.وتابع: يقول منتقدو القرار […]

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