البرلمان الكوبي يختار أول رئيس وزراء منذ عام 1976

2019/12/22 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختير وزير السياحة في كوبا مانويل ماريرو كأول رئيس لوزراء البلاد منذ عام 1976.واختار برلمان كوبا بالعاصمة هافانا، أمس السبت، رئيس الوزراء الجديد، 56 عاما، وهو منصب أعيد إدخاله في التعديلات الدستورية التي أقرت في أبريل الماضي.كان زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو يتولى هذا المنصب قبل أن يتم إلغاؤه في الدستور الجديد الذي […]

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