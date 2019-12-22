2019/12/22 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليًا في قطر.وجاء ذلك عقب فوز ليفربول في المباراة النهائية، مساء اليوم، أمام فلامينجو البرازيلي.وفازت كتيبة يورجن كلوب بهدف دون رد، بفضل البرازيلي روبرتو فيرمنيو.وعقب المباراة النهائية حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في البطولة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح يحصل على جائزة افضل لاعب في كأس العالم للاندية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح يحصل على جائزة افضل لاعب في كأس العالم للاندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).