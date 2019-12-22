ايران تمدد قرار الغاء تاشيرات الدخول للرعايا العراقيين

2019/12/22 | 07:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدّدت حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية قرار الغاء تاشيرات الدخول للرعايا العراقيين لمدة شهرين آخرين....

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