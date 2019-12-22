الرافدين: فروعنا هي الجهة الوحيدة التي تمنح السلف

2019/12/22 | 08:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين اليوم الاحد، ان فروعه هي الجهة القانونية الوحيدة التي تمنح السلف للموظفين والمتقاعدين.

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