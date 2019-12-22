اعلان الاسماء المقبولة للعمل في مصفى كربلاء النفطي

2019/12/22 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بعد عملية الفرز تم اعلان اسماء تعيينات مصفى كربلاء النفطي الوجبة الثالث.يجدر الذكر بان الشركة لا توفر سكن للموظفين ويقدر الراتب الشهري للمتقدم للعمل مع ائتلاف الشركات الكورية مشروع مصفى كربلاء ب 500 دولار (قبل الاستقطاع الضريبي ويزداد بعد الشهر الثالث من العمل).تقدر ساعات العمل ب 10 ساعات يوميا 6 ايام […]

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