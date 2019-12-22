«5» لاعبين من الجوية يلتحقون بالأولمبي العراقي

2019/12/22 | 08:20 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةالتحق خمسة لاعبين من صفوف فريق القوة الجوية بمعسكر المنتخب الأولمبي المعسكر حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة تحضيرا لبطولة أسيا.وقال المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي عباس عبيد في تصريحات أن لاعبي القوة الجوية الخمسة حسين جبار ومصطفى محمد معن ومحمد قاسم نصيف وميثم جبار وحسن رائد، التحقوا بمعسكر الأولمبي الحالي في دولة الإمارات تحضيرا لبطولة أسيا دون 23 سنة والتي ستقام مطلع العام المقبل في تايلند.وبين أن التحاق اللاعبين الخمسة سيصب بمصلحة المنتخب الاولمبي الذي يحتاج إلى هؤلاء اللاعبين وما يملكون من خبرة جراء مشاركة فريقهم في البطولة العربية للأندية والتي غادرها الأزرق الجوي بركلات الترجيح أمام المولودية الجزائري.وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعى لإكمال صفوف الفريق قبل التوجه إلى تايلند حيث تنتظرنا مباريات مهمة في المجموعة، لافتا أن المنتخب الأولمبي تأهل في الدوري الماضية لأولمبياد ريو وهو مطالب بتكرار هذا التأهل من خلال بطولة أسيا المقبلة وخطف أحدى بطاقات المرور لأولمبياد طوكيو 2020.يشار إلى أن مجموعة العراق تضم منتخبات استراليا وتايلند والبحرين.

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