محافظ نينوى: 2020 عام إغلاق ملف النازحين نهائياً

2019/12/22 | 08:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعتزم محافظة نينوى، اغـلاق ملف النازحين مطلع العام المقبل بعد توفير الظروف الملائمة لعودتهم الـى مناطقهم في المحافظة، في حين وقـعـت المـحـافـظـة اتـفـاقـيـة مــع أبــرز الـشـركـات الدنماركية لبناء 80 الف وحدة سكنية بالمدينة كمرحلة أولى.

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