مصرف الرافدين يحذر من جهات تستغل أسمه لمنح السلف

2019/12/22 | 08:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من التعامل مع بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية وبعض منافذ البطاقة الذكية الذين يدعون تعاملهم مع المصرف لغرض منح السلف لهم.

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