موقف الديمقراطي من ترشيح السهيل وعلاوي لرئاسة الوزراء

2019/12/22 | 08:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، موقفه من ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي قصي السهيل ومحمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء....

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