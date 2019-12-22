2019/12/22 | 08:36 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

تعتزم محافظة نينوى، اغـلاق ملف النازحين مطلع العام المقبل بعد توفير الظروف الملائمة لعودتهم الـى مناط...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ نينوى: 2020 عام إغلاق ملف النازحين نهائياً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ نينوى: 2020 عام إغلاق ملف النازحين نهائياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).