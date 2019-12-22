القدس : اكتشاف أثري وغامض في معبد يعود لحقبة الكتاب المقدس

2019/12/22 | 09:07 - المصدر: سومر نيوز

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رُبط لوح غير عادي عثر عليه باحثون في معبد يعود لحقبة الكتاب المقدس، يقع بالقرب من بيت المقدس، بـ”الحج...

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