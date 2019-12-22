2019/12/22 | 09:07 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشفت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، عن وجود انقسام داخل تحالف البناء بشان ترشيح وزير التعليم قصي ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائبة: البناء منقسم بشأن ترشيح السهيل لكنه مرغم على المضي به) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائبة: البناء منقسم بشأن ترشيح السهيل لكنه مرغم على المضي به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).