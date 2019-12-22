2019/12/22 | 09:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن علماء في مستشفى ” Brigham and Women” بالولايات المتحدة اكتشفوا متغيرا جينيا مرتبطا بالعقم لدى الذكور.ويعد بحث العلماء التقرير الأول لهذا العائق الوراثي للعقم، ويمكن أن يفتح الباب لاختبار تشخيصي جديد وعلاجات مستحيلة في السابق.وعلى الرغم من عدم تحديد الحمض النووي بعد، إلا أن الأطباء يخمنون بأن زهاء 2000

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف جديد وثوري يفسر سر العقم لدى الذكور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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