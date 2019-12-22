2019/12/22 | 09:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد علماء (أخيرا) أن هوية مصمم برج بيزا المائل تعود إلى المهندس المعماري من القرن الثاني عشر، بونانو بيسانو.واعتُقد منذ فترة طويلة أنه العقل المدبر للمشروع، الذي أصبح الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ولكن العديد من الأشخاص الآخرين قالوا عكس ذلك على مر القرون.وحلل العلماء الإيطاليون نقشا حجريا اكتُشف لأول مرة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف غموض هوية مصمم برج بيزا المائل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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