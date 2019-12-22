متظاهرو البصرة يقطعون شوارع رئيسية لمواصلة الإضراب عن الدوام

2019/12/22 | 09:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قطع متظاهرو محافظة البصرة، اليوم السبت، شوارع رئيسية داخل المدينة وخارجها بعضها تؤدي إلى الموانئ والحقول النفطية، لمنع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم لفرض الإضراب العام عن الدوام في دوائر الدولة، باستثناء الخدمية منها.

وقال متظاهرون وشهود عيان لـ"الغد برس"، إن "بعض شوارع وتقاطعات مركز مدينة البصرة، شهدت منذ فجر اليوم قطعاً من قبل المتظاهرين الذين وضعوا حواجز وأحرقوا إطارات لمنع المركبات من المرور، باستثناء الكوادر الصحية والحالات الإنسانية".

وأشاروا إلى أن "الغرض من قطع الطرق هو لفرض الإضراب العام عن الدوام، واحتجاجاً على ترشيح أسماء حزبية لتولي الحكومة الجديدة وهو أمر يرفضه الشعب والمرجعية الدينية العليا".

وبينوا أن "قطع الطرق شمل تقاطعات الزهراء، والموفقية، والعسكري، والطويسة، والجمهورية، والتأميم، وشوارع الميثاق، وبغداد، والكزيزة،، بعد اشتباكات مع القوات الأمنية التي حاولت استعادة السيطرة على تلك التقاطعات والشوارع من خلال تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع".

وأضافوا أن "المتظاهرين قطعوا أيضاً الطرق المؤدية إلى حقل مجنون النفطي ونصبوا خيمة للاعتصام لمنع الموظفين من الدخول إليه، وكذلك الطريق الممتد من خور الزبير باتجاه ناحية ام قصر، ومنعوا مرور مركبات الموظفين المتجهة الى شركات الاسمدة والحديد والصلب ومينائي ام قصر وخور الزبير".

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