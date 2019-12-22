متظاهرو ذي قار يقطعون تقاطع البهو وسط الناصرية ويغلقون 5 جسور

2019/12/22 | 09:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

قام متظاهرو ذي قار، اليوم الأحد، بقطع تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية وإغلاق 5 جسور في المدينة.

وقال مراسل "الغد برس"، إن المتظاهرين قاموا بقطع تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، رغم إعلان اليوم عطلة رسمية.

وأضاف إن المتظاهرين قاموا ايضاً بغلق 4 جسور إضافة إلى جسر الزيتون، مبيناً إن المتظاهرين استخدموا حرق الاطارات في قطع الجسور.

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