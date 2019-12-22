2019/12/22 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على فوز فريقه بنتيجة 3-1 على ليستر سيتي، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوارديولا: استمتعت أمام ليستر أكثر من موقعة آرسنال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوارديولا: استمتعت أمام ليستر أكثر من موقعة آرسنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).