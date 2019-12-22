2019/12/22 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد تقرير أميركي، الخسائر التي منيت بها منطقة الشورجة التجارية الشهيرة وسط العاصمة بغداد بسبب تداعيات التظاهرات التي تشهدها البلاد وما رافقها من اعمال عنف

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